Сехудо назвал Физиева угрозой для всех легковесов UFC

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо высказался о победе азербайджанского бойца смешанных единоборств Рафаэля Физиева над Рафаэлем дос Аньосом в поединке UFC.
Сехудо назвал Физиева угрозой для всех легковесов UFC
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«Это был бой элитного уровня. Физиев чрезвычайно опасен. Этот чувак — угроза для всех легковесов UFC!» — написал Сехудо в соцсетях.

Главный бой турнира UFC Vegas 58 в лёгкой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе. 29-летний Физиев нокаутировал представителя Бразилии в последнем раунде.

На счету азербайджанца 12 побед и одно поражение. Дос Аньос потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

Ранее Физиев бросил вызов испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

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