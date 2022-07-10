Сехудо назвал Физиева угрозой для всех легковесов UFC
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«Это был бой элитного уровня. Физиев чрезвычайно опасен. Этот чувак — угроза для всех легковесов UFC!» — написал Сехудо в соцсетях.
Главный бой турнира UFC Vegas 58 в лёгкой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе. 29-летний Физиев нокаутировал представителя Бразилии в последнем раунде.
На счету азербайджанца 12 побед и одно поражение. Дос Аньос потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
Ранее Физиев бросил вызов испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.