Боец UFC Физиев бросил вызов Надалю
После боя Физиев бросил вызов испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.
«Сейчас мы выяснили, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь я хочу бросить новый вызов и выяснить, кто лучший в спорте. Надаль, приходи сюда», — сказал Физиев.
На счету Физиева 12 побед и одно поражение. Надаль занимает четвёртое место в рейтинге UFC.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.