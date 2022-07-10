Боец UFC Физиев бросил вызов Надалю

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев нанёс поражение бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

После боя Физиев бросил вызов испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

«Сейчас мы выяснили, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь я хочу бросить новый вызов и выяснить, кто лучший в спорте. Надаль, приходи сюда», — сказал Физиев.

На счету Физиева 12 побед и одно поражение. Надаль занимает четвёртое место в рейтинге UFC.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов одержал победу над Дугласом Силвой де Андраде из Бразилии в поединке UFC в Лас-Вегасе.





