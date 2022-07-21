Чемпионские амбиции: почему бои с Оливейрой и О’Мэлли станут поворотными в карьерах Махачева и Яна

На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоятся сразу два важных поединка с участием звёздных российских бойцов. От их исходов во многом будет зависеть дальнейшая карьера обоих. Ислам Махачев постарается повторить достижение Хабиба Нурмагомедова и стать вторым российским чемпионом промоушена в лёгком весе, а Пётр Ян — сокрушить мечтавшего о встрече с ним Шона О’Мэлли и получить звание первого претендента на титул в легчайшей категории.

За последние несколько дней Абсолютный бойцовский чемпионат анонсировал сразу несколько крупных и ожидаемых поединков, обещающих стать украшением 2022 года. Уже стало известно о проведении схватки между Хамзатом Чимаевым и Нэйтом Диазом, которая станет последней для американца по действующему контракту с промоушеном и может подвести черту под его карьерой в MMA. Но наибольший интерес представляют битвы с участием российских звёзд лёгкого и легчайшего дивизионов. Так, Ислам Махачев наконец сразится с Чарльзом Оливейрой, а Пётр Ян померится силами с Шоном О’Мэлли. Причём оба боя состоятся в рамках турнира в Абу-Даби, уже традиционно считающегося вотчиной отечественных спортсменов.

Начиная с 2019 года, UFC провёл четыре крупных мероприятия в Абу-Даби в период с сентября по октябрь, и почти каждое из них изобиловало поединками с участием россиян. В общей сложности на них выступили 18 представителей страны, а тот же Зубайра Тухугов дрался там трижды. Кроме того, именно в ОАЭ две последние защиты титула провёл сам Хабиб Нурмагомедов. В 2019 году он расправился с Дастином Порье, а год спустя взял верх над Джастином Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта. Тем символичнее, что именно там может по-настоящему зажечься звезда его одноклубника и друга Махачева.

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Ещё несколько месяцев назад было сложно предположить развитие событий, при котором их встреча с Оливейрой состоится в 2022 году. Причина тому в твёрдом желании Даны Уайта свести Махачева с Бенэилом Дариушем — шестым номером дивизиона, в настоящее время переживающим расцвет карьеры. И в этом присутствовала логика. Несмотря на впечатляющую победную серию из десяти боёв, ранее Ислам ни разу не бился с оппонентом топ-уровня, что и заставляло многих сомневаться в его легитимности в качестве претендента. Однако восстановление американца от травмы затягивалось, давление общественности нарастало. И в конце концов под ним дрогнул даже сам президент UFC. Тот внезапно изменил своё мнение и всё же назначил россиянину дуэль с бразильцем за вакантный пояс. Его Оливейра лишился из-за провала на взвешивании перед сражением с тем же Гэтжи.

Безусловно, главная причина решения Уайта — огромный хайп вокруг Махачева. Частично это подтвердил и сам Дана, сказав, что это противостояние хотят увидеть все. Да и сложно придерживаться изначальной позиции, когда вокруг называют россиянина сильнейшим в дивизионе, а дать ему побороться за трофей просит даже Джо Роган. Но при этом мало кто скажет, что он не достоин претендовать на трофей. Его доминирующие выступления в октагоне уже давно заставили сравнивать его с Нурмагомедовым, а отсутствие боёв с сильными соперниками во многом вызвано неудачным стечением обстоятельств. Разве виноват он в том, что Дариуш повредил лодыжку в ходе подготовки к шоу, а Рафаэль дос Аньос сначала подхватил коронавирус, а затем предпочёл битву с Полом Фелдером? Да и сложно представить, что бразилец в его нынешнем состоянии смог бы что-то противопоставить наследнику Хабиба.

Но именно отсутствие опыта крупных схваток и не позволяет назвать явного фаворита в поединке между Оливейрой и Махачевым. Ведь ранее пути Ислама не пересекались ни с одним бойцом такого уровня. Глейсон Тибау и Дави Рамос — опасные бойцы, но на момент боя уже прошли свои пики и находились не в лучшей форме. Дэн Хукер и Бобби Грин номинально сильны в ударной технике, но первый провёл в вертикальном положении лишь 37 секунд, после чего почти две минуты мучался в партере, а второй вышел на коротком уведомлении и не показал всё, на что способен. Да и тут Ислам не стал давать оппоненту много шансов и при первой же возможности перевёл того на канвас.

Оливейра же не просто представляет опасность в обоих аспектах, но является одним из лучших в дивизионе. За последние годы он стал гораздо более непредсказуемым в стойке и на равных рубился с Порье и Гэтжи, а в бразильском джиу-джитсу ему практически нет равных. Недаром он является рекордсменом промоушена по числу побед сдачей (16), заметно опережая всех конкурентов. Вторую строчку делят Демиан Майя и Джим Миллер (11), и это при том, что оба провели больше боёв в UFC. И если соотечественник Чарльза оказывался в клетке на три раза больше (33), то в послужном списке американца значится 40 битв под эгидой организации.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Оливейра продемонстрировать свои сильнейшие качества в противостоянии с таким умным и разноплановым оппонентом, как Махачев. Ведь в нём он не сможет использовать целый ряд козырей, обеспечивших ему преимущество в схватках с Порье и Гэтжи. В отличие от них, Ислам вряд ли устроит безбашенный обмен ударами в стойке и уж точно не будет избегать борьбы. Наоборот, именно постоянное давление в партере и может принести ему успех. Как отмечал Дэниел Кормье, именно бойцы такого типа являются самыми неудобными соперниками для специалистов по джиу-джитсу. У россиянина достаточно физической мощи и техники, чтобы контролировать бразильца на настиле, а под таким прессингом тому будет совсем непросто пройти за спину или исполнить любой другой болевой из своего огромного арсенала.

Остаётся надеяться, что Махачев сумеет подойти к турниру максимально собранным и не перегорит. Звание наследника Нурмагомедова ко многому обязывает, а всеобщее восхищение его мастерством лишь увеличивает уровень ожиданий. Как и тот факт, что на кону стоит очень много. Победа утвердит его в статусе сильнейшего легковеса планеты, в то время как поражение нивелирует все предыдущие достижения и способно серьёзно надломить психологически.

Перед дуэлью с Шоном О’Мэлли в похожей ситуации находится и Пётр Ян. Да, на кону не будет стоять титул UFC, зато успех вполне может помочь россиянину сделать громкое заявление и вновь получить статус первого претендента, в то время как третье поражение подряд рискует отбросить его карьеру на пару-тройку лет назад. В таком случае ему придётся заново пробиваться на вершину, а о поясе можно будет забыть как минимум на год.

С точки зрения стиля О’Мэлли может показаться довольно удобным соперником для Яна. В отличие от Стерлинга, он не обладает борцовскими навыками и уж точно не сможет создать ему проблемы в партере. Наоборот, не стоит исключать, что на этот раз сам Пётр решит попрактиковаться в грэпплинге и затянуть оппонента на канвас. Пусть россиянин и является базовым боксёром, но ранее уже демонстрировал свою разноплановость в сражениях с тем же Стерлингом, Жозе Алдо и Юрайей Фейбером. В первом бою он семь раз отправлял будущего чемпиона на настил и удерживал там более четырёх минут. И если бы не запрещённый удар коленом, именно это могло стать залогом его успеха.

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Что касается стойки, то здесь всё не так однозначно. Да, давление, жёсткость и умение приспосабливаться к сопернику позволяют считать Яна фаворитом, но недооценивать О’Мэлли нельзя. Американец славится своим таймингом и умением ловить визави на встречном движении. Достаточно вспомнить его нокауты в боях с Эдди Уайнлендом и Томасом Алмейдой, которых он наказал за излишнюю увлечённость атакой. А у Петра не будет иного выхода, кроме как постоянно идти вперёд. В антропометрии он заметно уступает Шону и станет лёгкой мишенью на средней дистанции.

С другой стороны, ранее Ян уже разбирался с долговязым ударником, причём гораздо более разноплановым, чем О’Мэлли. Речь идёт о Кори Сэндхагене, на равных бившегося с россиянином лишь на протяжении первых двух раундов. Со временем американец сломался под прессингом и стал пропускать всё больше, а под конец схватки и вовсе смотрелся отчаявшимся. И пока неизвестно, как поведёт себя Шон, прежде не оказывавшийся в таких условиях. Его единственная встреча с противником топ-уровня завершилась травмой стопы.

Так или иначе, если Ян сумеет добиться уверенной победы, то не только обретёт уверенность в себе после двух подряд неудач, но и снова напомнит о себе. Ведь на том же турнире состоится битва за титул в легчайшем весе между Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, триумфатор которой вполне может стать его следующим оппонентом. Особенно если им окажется претендент. Ранее они ни разу не встречались, поэтому организовать их бой будет гораздо проще, чем устроить трилогию.