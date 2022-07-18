Тренер Исмаилова: роль Хабиба Нурмагомедова в бою Махачева и Оливейры будет очень велика
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«Роль Хабиба Нурмагомедова в этом поединке будет очень велика. Это не голословное утверждение. Мы видели один из поединков Махачева, в котором Ислам вышел на кимуру и выполнил чёткие указания Хабиба», — цитирует Исмаилова Metaratings.
По его словам, это было в бое с Дэном Хукером, когда россиянин не мог вытащить руку и воспользовался установкой угла, освободив свою ногу, благодаря чему спокойно завершил болевой приём.
«Оливейра может выиграть только за счёт грэпплинга. Без личных предпочтений, у Ислама больше шансов на победу, но недооценивать бразильца нельзя», — добавил тренер.
Титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября.
Ранее боец Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Эдуард Вартанян оценил шансы Махачева в поединке с Оливейрой.