Тренер Исмаилова: роль Хабиба Нурмагомедова в бою Махачева и Оливейры будет очень велика

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Тренер Исмаилова: роль Хабиба Нурмагомедова в бою Махачева и Оливейры будет очень велика
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Роль Хабиба Нурмагомедова в этом поединке будет очень велика. Это не голословное утверждение. Мы видели один из поединков Махачева, в котором Ислам вышел на кимуру и выполнил чёткие указания Хабиба», — цитирует Исмаилова Metaratings.

По его словам, это было в бое с Дэном Хукером, когда россиянин не мог вытащить руку и воспользовался установкой угла, освободив свою ногу, благодаря чему спокойно завершил болевой приём.

«Оливейра может выиграть только за счёт грэпплинга. Без личных предпочтений, у Ислама больше шансов на победу, но недооценивать бразильца нельзя», — добавил тренер.

Титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября.

Ранее боец Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Эдуард Вартанян оценил шансы Махачева в поединке с  Оливейрой.

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