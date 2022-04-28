Когда Двалишвили неинтересен: кто может стать следующим соперником Яна в UFC

Пётр Ян не заинтересован в поединке со спарринг-партнёром Алджэмейна Стерлинга — шестым номером рейтинга легчайшего веса Мерабом Двалишвили. Об этом заявил менеджер российского бойца Саят Абдрахманов. По его словам, в качестве ближайших возможных оппонентов рассматривается победитель главного боя UFC on ESPN 35 между Робом Фонтом и Марлоном Верой, а также легендарный Доминик Круз.

Два поражения подряд от Алджэмейна Стерлинга отбросили Петра Яна на пару лет назад и заставили заново прокладывать путь к титулу. Пусть сейчас он и занимает первое место в рейтинге легчайшего дивизиона, но не является претендентом на пояс. Ещё по окончании турнира UFC 273 стало понятно, что в ближайшем будущем не стоит ждать третьего боя между россиянином и американцем, а впоследствии это подтвердил и менеджер бывшего чемпиона Саят Абдрахманов.

«Скоро пройдёт бой Роба Фонта и Марлона Веры — победитель этой пары возможный соперник. Тот же Доминик Круз… Это, я считаю, наиболее вероятные противники и по таймингу, и по рейтингу», — очертил круг его потенциальных оппонентов Абдрахманов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

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При этом многие ожидали увидеть поединок между Яном и Мерабом Двалишвили — спарринг-партнёром и другом Стерлинга, вступившим в конфронтацию с Петром перед шоу. Причём спровоцировал её сам россиянин, когда довольно жёстко высказался об одноклубниках американца на пресс-конференции.

«Вы же видели, с ним в команде риелтор и ещё один рыжий, который просто много говорит и всё», — сказал Ян, намекая на Эла Яквинту и Двалишвили.

Но затем и сам грузинский боец, и менеджер россиянина признали, сейчас организация очной схватки не входит в планы сторон. Мераб не исключил их встречу в будущем, но подчеркнул, что на данном этапе она совершенно неинтересна ни ему, ни матчмейкерам UFC. Согласился с ним и Абдрахманов, хотя объяснил это немного иначе.

«Что касается Мераба Двалишвили, то это точно не сейчас — мы немного устали от их команды, хочется какого-то нового противостояния. Этот бой сейчас неинтересен абсолютно», — заявил Абдрахманов.

С одной стороны, Яна можно понять. Нельзя однозначно сказать, сумел Стерлинг залезть ему в голову или нет, но моральных сил отнял достаточно. И поэтому ему вряд ли хочется вновь проходить через это. Учитывая, какие высказывания позволял себе Алджэмейн после победы по дисквалификации, несложно представить, что после честно выигранного боя риторика ничуть не изменится. Пётр снова станет объектом насмешек и издёвок не только со стороны бывшего противника, но и самого Мераба. И вряд ли это пойдёт ему на пользу перед столь важным поединком.

Но есть и другая сторона медали. Двалишвили — не только принципиальный оппонент, у которого есть личные счёты с Яном. Он также крайне неудобен стилистически и способен сделать с ним то же самое, что и Стерлинг во втором и третьем раундах. Мераб силён в грэпплинге, а в борьбе даже превосходит одноклубника. Именно он является рекордсменом легчайшей категории по числу проведённых тейкдаунов (50). При этом по проценту контроля в партере он занимает четвёртое место (41,7%), а по общему времени — пятое (47 минут 40 секунд). Выше него расположились лишь Кунг Хо Канг, Ти Джей Диллашоу, Рани Яхия и всё тот же Алджэмейн. При этом грузин провёл девять схваток в UFC, южнокореец — десять, а остальные — не меньше 16.

Кроме того, Двалишвили лично помогал Стерлингу готовиться к сражениям с Яном и наверняка досконально изучил его манеру ведения боя. Да и сам Алджэмейн помог бы советом. На данный момент он лучше большинства осведомлён о сильных и слабых сторонах Петра, что также стало бы лишним козырем в рукаве его спарринг-партнёра.

На фоне Мераба вышеназванные бойцы кажутся гораздо более лёгким испытанием для Яна. Практически все они предпочитают работать в стойке, где россиянину практически нет равных. Это подтверждают бои с Жозе Алдо и Кори Сэндхагеном — одними из главных специалистов по ударной технике в дивизионе до 61,2 кг. Хоть и не сразу, но Пётр подобрал ключи как к одному, так и ко второму, после чего устраивал форменное избиение. В итоге американцу он хоть и уступил по числу попаданий (149:169), но атаковал гораздо острее, благодаря чему и отправил его в нокдаун, а бразильца и вовсе «уничтожил». Экс-чемпион в полулёгком весе уступил досрочно и не только побывал на полу, но и пропустил в два раза больше ударов, чем нанёс (83:194), пусть львиную долю из них он принял в партере.

Примечательно, что и Фонт, и Вера не так давно проигрывали Алдо — первый был бит в декабре 2021-го, а второй — годом ранее. Но нельзя сказать, что с того момента эквадорец стал заметно лучше. Да, он одержал две победы, но над кем? Сначала единогласным решением взял верх над середняком Дэйви Грантом, а затем эффектно нокаутировал легендарного, но находящегося на спаде Фрэнки Эдгара. Для 40-летнего американца это поражение стало вторым подряд и четвёртым — в последних пяти битвах. Одной из самых ярких строчек в резюме Марлона остаётся выигрыш у Шона О’Мэлли — топ-проспекта и одного из самых обсуждаемых бойцов UFC последних лет.

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Что касается Круза, то его лучшие годы тоже остались позади. В отличие от Эдгара, он продолжает держать высокий уровень и идёт на победной серии из двух поединков, но и соперники были не самыми сильными. Кейси Кенни не входит даже в топ-15 категории, а Педро Муньоз — такой же ветеран, но с гораздо менее серьёзным послужным списком.

Крузу не откажешь в том, что даже в 37 он продолжает оставаться одним из лучших бойцов оборонительного плана, демонстрируя феноменальную работу ног. Но с годами его уже не хватает на все пять раундов, да и скорость заметно упала. В начале 2010-х назад он бы сумел уклоняться от атак Яна на протяжении всех 25 минут, грамотно комбинируя это с проходами в ноги. Но в нынешнем состоянии его вряд ли хватит и на три полных отрезка.

Так зачем же Яну биться с одним из вышеназванных оппонентов? Прежде всего — чтобы вернуть уверенность в себе, которую он вполне мог растерять после второго подряд поражения от Стерлинга. Победа над Верой или Фонтом не станет серьёзным дополнением к его резюме — ранее он уже брал верх над более звёздными противниками. А выигрыш у Круза хоть и относительно ценен, но не как в 2011 году. Тем не менее других вариантов у Петра нет. Реванш с Алдо или Сэндхагеном пока не имеет смысла, а для потенциально яркой дуэли с Шоном О'Мэлли не готова почва. Американец занимает лишь 13-е место в рейтинге и не заслуживает боя с лидером дивизиона.