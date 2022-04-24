Стерлинг рассказал, что не испытывает ненависти к Яну

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг рассказал, как относится к российскому бойцу Петру Яну.
Стерлинг рассказал, что не испытывает ненависти к Яну
  • AP

«Это никогда не было личным в смысле «боже мой, я терпеть не могу его». Выпил бы пива с этим парнем. Мы, наверное, многое наговорили друг другу за всё это время, но я думаю, что конкуренция между нами заключается в том, что мы просто верим, что оба лучшие», — приводит слова Стерлинга MMA News.

На турнире UFC 273 в Джексонвилле Стерлинг одолел Яна раздельным решением судей по итогам пяти раундов и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Стерлинг заявил, что готов на реванш с Яном.

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