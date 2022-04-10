«Наклёвывается трилогия»: что говорили после поражения Яна от Стерлинга на UFC 273

Пётр Ян хотел нокаутировать Алджэмейна Стерлинга в бое-реванше, вследствие чего перегорел и стал суетиться в клетке. Об этом RT заявил бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков. В свою очередь, бывший одноклубник отечественного бойца Георгий Емельянов не исключил, что на спорное решение судей повлияла политическая ситуация в мире, а чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров выразил уверенность, что в США Яну не стоило полагаться на решение жюри.

Ответный поединок между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом изначально обещал стать самым обсуждаемым на UFC 273 — и не обманул ожиданий. Исход предельно равной битвы решил неоднозначный первый раунд, в котором явного преимущества не имел ни один, ни другой боец. Поэтому неудивительно, что не только россиянин не был доволен работой судей и посчитал вердикт несправедливым.

Примечательно, что среди недовольных оказался и президент UFC Дана Уайт. По его словам, Ян забрал три раунда из пяти, а судьи откровенно «начудили». При этом он не дал твёрдого ответа на вопрос, стоит ли ожидать третьей схватки между Яном и Стерлингом в ближайшем будущем. Функционер не исключил этого, но более вероятным назвал организацию битвы между Алджэмейном и экс-чемпионом в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу.

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Согласился с ним и экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков. Он также отдал Яну три раунда из пяти и заявил, что Стерлинг не сделал ничего для победы в первом.

«Не спорю, стартовый отрезок у кого-то может вызвать сомнения. Но давайте посмотрим, что делал Стерлинг. Он просто двигался, бегал, пару раз пытался пройти в ноги, но Ян хорошо отжимал его. Считаю, что у Петра больше точных и акцентированных попаданий, несколько неплохих боковых. Да, он пропускал лоу-кики, но больше бил, занимал центр клетки и прессинговал Алджэмейна. Тот хорошо перемещался, но на этом всё. Поэтому точно не отдам этот отрезок американцу», — сказал Корешков RT.

По мнению Корешкова, на действиях Яна всё же сказались многочисленные оскорбления и провокации со стороны Стерлинга. Он предположил, что стабильно попадать Яну мешали злость и заряженность на нокаут. Также экс-чемпион Bellator высоко оценил работу Петра в партере, но признал, что в отдельные моменты Алджэмейн был немного хитрее и удачливее.

«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артём Левин (экс-чемпион Glory по кикбоскингу. — RT) подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен. Возможно, Петя слишком суетился, волновался и немного перегорел, потому что очень сильно хотел нокаутировать Стерлинга», — предположил Корешков.

Что касается перспектив, то Корешков назвал логичным проведение третьей битвы между Яном и Стерлингом. Однако заявил, что UFC вряд ли пойдёт на такой шаг.

«Бой спорный и равный. По-хорошему, трилогия наклёвывается. Но сейчас получается так, что Ян проиграл два раза подряд — сначала по дисквалификации, потом решением судей. Всё будет зависеть от президента UFC — захочет Дана Уайт увидеть этот поединок или нет. Мне кажется, что следующим за титул будет драться Ти Джей Диллашоу. Третьей схватки между Яном и Стерлингом не будет. Пете нужно заслужить право вновь сразиться за пояс. Победить Шона О'Мэлли или Мераба Двалишвили», — заключил Корешков.

Согласился с ним и Георгий Емельянов — тренер омского клуба «Ермак», в котором ранее занимался Ян. По его словам, Петру стоит на время забыть о противостоянии со Стерлингом и подраться с кем-либо ещё.

«Несомненно, Пётр достоин биться за трофей, но считаю, что нужно отпустить эту ситуацию и провести хотя бы один бой с другим соперником. Например, с Ти Джеем Диллашоу. Пояс ещё будет у Пети, но сейчас никто не даст ему поединок за титул», — сказал Емельянов.

Наставник также заявил, что Ян выиграл большинство раундов, но назвал неидеальным выступление россиянина на UFC 273. По его словам, экс-чемпион слишком сильно хотел досрочно расправиться со Стерлингом, вследствие чего допускал ошибки.

«В ответном поединке у Петра не получалось жёстко попасть по Стерлингу. Кроме того, много сил было потрачено во втором и третьем раундах, когда он был вынужден защищаться в партере. Мне показалось, что Ян искал именно нокаут, был скован. Не хватило раскрепощённости и хитрости. Психологически могли воздействовать мелкие нюансы. Мы не увидели в углу флаг России, хотя все остальные были. К сожалению, не обошлось без политики, как мне кажется», — добавил Емельянов.

В свою очередь, одноклубник россиянина Ильяс Хамзин был куда категоричнее в оценках. Он выразил недоумение работой судей и заявил, что его соотечественник заслужил победу.

«Я не знаю, почему вообще взяли и обокрали. Первый раунд они как считали? Что он в блоки пинал лоу-кики? Что это вообще было? Такая организация — и что это за подсчёт? Четвёртый и пятый раунды Пётр явно забрал, как раз подытожил. Могла ли повлиять на это решение политическая повестка? Не хочу лезть в это болото», — сказал Хамзин «Спорт-Экспрессу».

Бывший боец ACA Иван Штырков сказал, что судейский вердикт был несправедливым, но отметил, что у судей были основания отдать стартовую пятиминутку Стерлингу.

«Первый раунд забрал неуверенно и дал повод судьям за это зацепиться — отдать отрезок Стерлингу. На этом и выехал. По поводу самого боя — казалось, что Пётр как будто немножко не в своей тарелке первые раунды, потом раскрываться начал… Считаю, что обокрали его и забрали победу, — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

При этом чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что схватка пошла не по сценарию Яна. По его словам, Пётр хорошо провёл первый раунд, но слабая защита от тейкдаунов помешала ему спокойно завершить дуэль в свою пользу. Как считает известный в прошлом спортсмен, виной тому были ошибки в подготовке.

«Не знаю, кто с ним тренировался в Таиланде, но явно, что там в основном был упор на ударную технику. По первому бою казалось, что Пётр чуть не довёл именно в стойке. Но почему? Потому что здорово блокировал всё... Когда человек пытается пройти в ноги и навязать свою борьбу, но у него не получается, — он устаёт», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

По его словам, Ян взял верх над Стерлингом, а на вердикт судей вполне могла повлиять напряжённая ситуация в мире. Тактаров отметил, что в США россиянину точно не стоило полагаться на решение судейского жюри.

«Если бы это было не сейчас, когда весь мир против России, да ещё и бой был в США… Мне кажется, в последнем раунде Ян мог бы отработать в ударной технике. Стерлинг уже подустал, и шансов, что переведёт Петра в партер, почти не было. Не надо было тратить время. Наоборот, нужно было показать, что он его разбивает… Ян всё прекрасно знает, грамотный парень. Но с подготовкой оплошал. Не давал себя перевести… «международникам», а тут вдруг обычный парень с Ямайки… Такое нельзя позволять», — добавил Тактаров.

Тем не менее были и те, кто посчитал результат битвы справедливым. По словам главы AMC Fight Nights Камила Гаджиева, первый раунд получился предельно равным, поэтому его можно отдать любому из соперников.

«Не считаю, что Петра обокрали. Отмечу, что я говорю не про победу Яна. Просто слово «обокрали» не совсем характеризует произошедшее. Такой кражей это не назовёшь. Можно отдать одному. Можно — другому. Любое решение будет справедливым. Рано или поздно Петя добежит до пояса. Просто предстоит более сложный путь», — сказал Гаджиев «Спорт-Экспрессу».

При этом боец тяжёлого веса Bellator Сергей Харитонов и вовсе заявил, что Ян вчистую проиграл Стерлингу в бое-реванше. Он раскритиковал бывшего чемпиона за ошибки в подготовке и излишний акцент на работу в стойке и выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ждать третьей схватки между Петром и Алджэмейном.

«Надо больше тренироваться, а не языком болтать. Петя проиграл бой в одну калитку. Четвёртый и пятый раунд незначительно выиграл. Второй и третий полностью за Стерлингом. Первый отдали чемпиону — Стерлингу. Раздельное решение, справедливое. Считаю, что Стерлинг победил», — заявил Харитонов.