Корешков считает, что Стерлинг хорошо проявил себя во втором и третьем раундах боя с Яном

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков ответил на вопрос, какие ошибки допустил российский боец смешанного стиля Пётр Ян в случаях с тейкдаунами в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Пётр неплохо защищался, всё делал правильно, но Алджэмейн оказался похитрее. Он работал не как среднестатистический борец в MMA. Взяв ногу, он качнул его в одну сторону, потом в другую — и в итоге воспользовался шансом. Третий раунд начинался так же, как и второй. Петя вёл, атаковал, но Стерлинг был хорош. Поймав за ногу, он не отпустил, довершил начатое у сетки, а потом просидел за спиной ещё один отрезок», — сказал Корешков RT.

Ранее Корешков заявил, что у Яна было больше акцентированных попаданий, чем у Стерлинга.