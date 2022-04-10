Корешков: у Яна было больше акцентированных попаданий, чем у Стерлинга

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

«На мой взгляд, Ян выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Не спорю, стартовый отрезок у кого-то может вызвать сомнения. Но давайте посмотрим, что делал Стерлинг. Он просто двигался, бегал, пару раз пытался пройти в ноги, но Ян хорошо отжимал его. Считаю, что у Петра больше точных и акцентированных попаданий, несколько неплохих боковых. Да, он пропускал лоу-кики, но больше бил, занимал центр клетки и прессинговал Алджэмейна», — сказал Корешков RT.

По его словам, он бы не стал отдавать стартовый отрезок боя американцу, так как тот особо ничего не показал, кроме хорошего перемещения по октагону.

«При этом по первому раунду показалось, что Ян был очень злой и чрезмерно заряжался на удары. Поэтому он и попадал не так много, например, после разрыва клинча», — добавил Корешков.

Ранее Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от Стерлинга.