Корешков: у Яна было больше акцентированных попаданий, чем у Стерлинга

Короткая ссылка
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.
Корешков: у Яна было больше акцентированных попаданий, чем у Стерлинга
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, Ян выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Не спорю, стартовый отрезок у кого-то может вызвать сомнения. Но давайте посмотрим, что делал Стерлинг. Он просто двигался, бегал, пару раз пытался пройти в ноги, но Ян хорошо отжимал его. Считаю, что у Петра больше точных и акцентированных попаданий, несколько неплохих боковых. Да, он пропускал лоу-кики, но больше бил, занимал центр клетки и прессинговал Алджэмейна», — сказал Корешков RT.

По его словам, он бы не стал отдавать стартовый отрезок боя американцу, так как тот особо ничего не показал, кроме хорошего перемещения по октагону.

«При этом по первому раунду показалось, что Ян был очень злой и чрезмерно заряжался на удары. Поэтому он и попадал не так много, например, после разрыва клинча», — добавил Корешков.

Ранее Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от Стерлинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить