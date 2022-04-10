Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от Стерлинга

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян обратился к своим болельщикам после поражения от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.
Ян поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от Стерлинга
  • Gettyimages.ru

«Всем здравствуйте. Всем спасибо за вашу поддержку, пишете и поддерживаете. Бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу. Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, жизнь на этом не заканчивается. Ещё прорвёмся, всем большое спасибо», — сказал Ян своём видеообращении в соцсетях.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков выразил мнение, что в UFC должны организовать третий бой между Яном и Стерлингом.

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