Нганну заявил, что хочет провести бой с Фьюри
- Gettyimages.ru
- © Katelyn Mulcahy
«Мы оба хотим этого боя, это очевидно, и мы уважаем друг друга. Возможно, это произойдет в следующем году. Я думаю, так и будет, это вопрос согласования промоутеров», — заявил в эфире подкаста The MMA Hour 37-летний камерунский боец.
По его словам, поединок, скорее всего, пройдёт в смешанном формате (с элементами бокса и MMA). Нганну также предложил провести бой в перчатках MMA или вообще на голых кулаках.
«Я не знаю, обо всём этом ещё предстоит продумать», — добавил он.
Нганну защитил титул чемпиона UFC в январе 2022 года единогласным решением судей в поединке против француза Сирила Гана. На счету камерунца 17 побед и три поражения.
33-летний Фьюри 23 апреля нокаутировал британца Диллиана Уайта и сохранил пояса по версиям WBC и The Ring. На его счету 32 победы и одна ничья.
Ранее жена Фьюри Пэрис рассказала, когда боксёр может вернуться на ринг.