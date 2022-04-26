Нганну заявил, что хочет провести бой с Фьюри

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории Франсис Нганну из Камеруна сообщил, что хотел бы провести бой против британского боксёра Тайсона Фьюри.
Нганну заявил, что хочет провести бой с Фьюри
  • Gettyimages.ru
  • © Katelyn Mulcahy

«Мы оба хотим этого боя, это очевидно, и мы уважаем друг друга. Возможно, это произойдет в следующем году. Я думаю, так и будет, это вопрос согласования промоутеров», — заявил в эфире подкаста The MMA Hour 37-летний камерунский боец.

По его словам, поединок, скорее всего, пройдёт в смешанном формате (с элементами бокса и MMA). Нганну также предложил провести бой в перчатках MMA или вообще на голых кулаках.

«Я не знаю, обо всём этом ещё предстоит продумать», — добавил он.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в январе 2022 года единогласным решением судей в поединке против француза Сирила Гана. На счету камерунца 17 побед и три поражения.

33-летний Фьюри 23 апреля нокаутировал британца Диллиана Уайта и сохранил пояса по версиям WBC и The Ring. На его счету 32 победы и одна ничья.

Ранее жена Фьюри Пэрис рассказала, когда боксёр может вернуться на ринг.

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