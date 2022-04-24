Жена Фьюри: Тайсон может вернуться ради боя с победителем встречи Усик — Джошуа

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Жена чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсона Фьюри Пэрис рассказала, когда боксёр может вернуться на ринг.
Жена Фьюри: Тайсон может вернуться ради боя с победителем встречи Усик — Джошуа
  • AP

«Ему больше нечего доказывать. Он действительно хочет уйти. Тайсон не будет продолжать карьеру только ради денег и славы. В глубине души я понимаю, что Тайсон вернётся в бокс только ради объединительного боя», — приводит слова Пэрис BT Sport.

Бой-реванш за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится весной 2022 года.

Поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее Фьюри не исключил, что завершит карьеру после победы над Уайтом.

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