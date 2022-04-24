Фьюри не исключил, что завершит карьеру после победы над Уайтом

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении спортивной карьеры после своей победы над соотечественником Диллианом Уайтом.

«Я пообещал своей жене, что не вернусь на ринг после 14 лет выступлений. Люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое! Мне понравилось драться перед вами на «Уэмбли», — сказал Фьюри после боя.

Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге. 

Ранее сообщалось, что Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.

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