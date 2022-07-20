В команде Диаза подтвердили бой с Чимаевым

Зак Розенфельд, представитель американского бойца UFC Нейта Диаза, подтвердил новость об организации боя со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Представитель Диаза Розенфельд подтвердил дату и соперника для его следующего выступления. Он сказал: «Нейт просил этот бой с середины апреля», — приводит слова Розенфельда журналист Бретт Окамото в своём Twitter-аккаунте.

СМИ сообщали, что бой Чимаева с Диазом возглавит UFC 279, который пройдёт 10 сентября.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее сообщалось, что Чимаев встретится с Диазом на турнире UFC 279 10 сентября.