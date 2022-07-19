Источник: бой Чимаева с Диасом возглавит турнир UFC 279

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с американцем Нейтом Диасом на турнире UFC 279 10 сентября.

«Хамзат против Нейта. 10 сентября на турнире UFC 279. Главный бой. Пять раундов. По словам бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла, есть устная договорённость. Это последний бой Нейта Диаса в UFC по контракту», — написал журналист Бретт Окамото в своих социальных сетях.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, почему Чимаев не получил назначение на следующий поединок.