Президент UFC Уайт объяснил задержку следующего боя Чимаева

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не получил назначение на следующий поединок.
Президент UFC Уайт объяснил задержку следующего боя Чимаева
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«Мы работаем над этим. Вы видели, что происходит в боксе, — парни не могут въехать в США. Тайсон Фьюри не может въехать в США — я вообще не понимаю, что происходит, но у всех сейчас большие проблемы с визами. В мире творится безумие, и мы пытаемся с этим справиться, но Хамзат скоро будет драться», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее в UFC официально анонсировали поединок между Махачевым и Оливейрой.

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