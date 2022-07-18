Президент UFC Уайт объяснил задержку следующего боя Чимаева

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не получил назначение на следующий поединок.

«Мы работаем над этим. Вы видели, что происходит в боксе, — парни не могут въехать в США. Тайсон Фьюри не может въехать в США — я вообще не понимаю, что происходит, но у всех сейчас большие проблемы с визами. В мире творится безумие, и мы пытаемся с этим справиться, но Хамзат скоро будет драться», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее в UFC официально анонсировали поединок между Махачевым и Оливейрой.