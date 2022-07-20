Чимаев отреагировал на информацию о бое с Диазом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, чего ожидать от его боя с американцем Нейтом Диазом.

«Вместе с UFC я организую похороны Диаза», — приводит слова Чимаева журналист Бретт Окамото в своём Twitter-аккаунте.

СМИ сообщали, что бой Чимаева с Диазом возглавит UFC 279, который пройдёт 10 сентября.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее Зак Розенфельд, представитель Диаза, подтвердил новость об организации боя с Чимаевым.