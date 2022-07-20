Источник: Ян проведёт поединок с О'Мэлли на турнире UFC 280

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с американцем Шоном О'Мэлли на турнире в Абу-Даби.

«Срочные новости: Шон О'Мэлли встретится с Петром Яном в Абу-Даби 22 октября! Кард будет мощным, он сообщил нам сегодня об этом! Погнали!» — написал обозреватель Райан Кларк в социальных сетях.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

3 июля на UFC 276 бой О'Мэлли и Педро Муньоса признан несостоявшимся из-за того, что американский спортсмен непреднамеренно попал пальцем сопернику в глаз.

Бой Махачев — Оливейра станет главным событием вечера UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Ян заявил, что у Умара Нурмагомедова есть шансы стать чемпионом UFC.