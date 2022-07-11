Ян заявил, что у Умара Нурмагомедова есть шансы стать чемпионом UFC
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«Умар может стать чемпионом. Почему нет? Ребята сильные, перспективные, голодные. Всё возможно. Я к этому стал так спокойно относиться. Если они верят в себя. Я сам прошёл тот путь. Понимаю, что каждый может стать чемпионом», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».
Он также заявил, что условия у Нурмагомедова в десять раз лучше тех, что были у него.
В конце июня 26-летний россиянин нанёс поражение Манесcу в поединке на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.
Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения.
Ранее Ян рассказал о своих планах на следующий поединок.