Ян рассказал, когда может провести следующий бой

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал о своих планах на следующий поединок.
Ян рассказал, когда может провести следующий бой
  • © Paul Miller-USA TODAY Sports

«О реванше я и сам не думал: понимаю, что дивизион не будет ждать. Кто может быть следующим соперником, пока непонятно. Просто жду и тренируюсь. Наверное, это будет какой-то медийный бой. У UFC есть план: мы просили поединок в Абу-Даби, но в промоушене хотят, чтобы мы возглавили турнир серии Fight Night, чтобы был пятираундовый бой», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

Он также заявил, что готов к поединку. 

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее Ян сообщил, что готов принять вызов от американца Шона О'Мэлли.

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