Ян рассказал, когда может провести следующий бой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал о своих планах на следующий поединок.

«О реванше я и сам не думал: понимаю, что дивизион не будет ждать. Кто может быть следующим соперником, пока непонятно. Просто жду и тренируюсь. Наверное, это будет какой-то медийный бой. У UFC есть план: мы просили поединок в Абу-Даби, но в промоушене хотят, чтобы мы возглавили турнир серии Fight Night, чтобы был пятираундовый бой», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».

Он также заявил, что готов к поединку.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее Ян сообщил, что готов принять вызов от американца Шона О'Мэлли.