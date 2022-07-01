Пётр Ян заявил о готовности принять вызов от О'Мэлли

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян сообщил, что готов принять вызов от американца Шона О'Мэлли.

«Эй, розовый пудель, если ты выиграешь в воскресенье и действительно захочешь подраться со мной, осмелившись бросить мне вызов, то я приму его», — написал Ян в Twitter.

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

На счету Шона О'Мэлли 15 побед, из которых 11 нокаутом, и одно поражение.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер Яна, подтвердил, что бой между его подопечным и Марлоном Верой не состоится.