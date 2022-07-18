Немков рассказал о переговорах по реваншу с Андерсоном

Российский боец Вадим Немков высказался по поводу переговоров о реванше с американцем Кори Андерсоном.

«Всё застопорилось, пока тишина, поэтому ждём новостей. Я бы хотел выступить до конца этого года — в ноябре или декабре. К этому времени я буду готов подраться. Но пока Bellator молчит», — цитирует Немкова «Чемпионат».

Напомним, что поединок между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

Ранее Немков высказался после победы соотечественника Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.