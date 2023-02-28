Тренер Гана: наша цель — нокаутировать Джонса

Тренер бойца Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал о цели француза в поединке с американцем Джоном Джонсом.

«Мы попробуем нокаутировать Джонса. Эта наша цель. Когда мы получили подтверждение, что этот бой состоится, это был праздник. Мы все прыгали от радости, потому что это Джон Джонс. Что мы потеряем?» — цитирует Лопеса «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.

Ранее сообщалось, что Сергей Павлович будет запасным бойцом поединка Джонс — Ган.