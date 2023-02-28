ESPN: Павлович будет запасным бойцом поединка Джонс — Ган

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович является запасным в главном бою с участием американца Джона Джонса и француза Сирила Гана.

Как сообщает ESPN, Павлович выйдет на замену, если Джонс или Ган по каким-либо причинам не сможет принять участие в поединке. Павлович наравне со всеми участниками турнира пройдёт официальную церемонию взвешивания.

Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.

Ранее сообщалось, что поединок Павловича с Блэйдсом возглавит турнир UFC 23 апреля.