ESPN: Павлович будет запасным бойцом поединка Джонс — Ган
- Gettyimages.ru
Как сообщает ESPN, Павлович выйдет на замену, если Джонс или Ган по каким-либо причинам не сможет принять участие в поединке. Павлович наравне со всеми участниками турнира пройдёт официальную церемонию взвешивания.
Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).
На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.
Ранее сообщалось, что поединок Павловича с Блэйдсом возглавит турнир UFC 23 апреля.