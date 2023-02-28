Физиев: немного больше ума, и Чендлер точно победит Макгрегора

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Я видел лицо Макгрегора, когда он пришёл в UFC P.I. Судя по его лицу, он постоянно тусуется, буквально каждый день. Он выглядит так, будто много отдыхает и пьёт. У Чендлера есть шанс изменить своё будущее. Нужно немного больше ума, и Майкл точно победит», — цитирует Физиева BJPenn.

Макгрегор появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Майкла Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор объяснил своё решение стать тренером на реалити-шоу The Ultimate Fighter прежде чем вернуться в октагон.