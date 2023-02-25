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Макгрегор объяснил, почему решил стать тренером в шоу TUF

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Ирландский боец Конор Макгрегор объяснил своё решение стать тренером на реалити-шоу The Ultimate Fighter прежде чем вернуться в октагон.
Макгрегор объяснил, почему решил стать тренером в шоу TUF
  • Legion-Media

«Хочется быть полностью погружённым. Погрузиться в эту игру. Находясь рядом с молодыми и голодными бойцами, я включаюсь в процесс. Отдать всего себя, передать свою мудрость и знания следующему поколению и подпитываться этой энергией», — цитирует Макгрегора BJPenn.

Ирландский боец появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Майкла Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор поделился мнением о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.

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