Макгрегор: я просто порву Чендлера

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.

«Мне нравится Майкл, нет с ним никаких проблем. Думаю, он хороший боец. Неплохие навыки в борьбе, да и в целом... Однако мне кажется, я просто порву его: я слишком ловкий для него, слишком резкий и хлёсткий», — цитирует Макгрегора The Mac Life.

Ирландский боец появится в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где выступит в качестве наставника. Его команде будут противостоять подопечные Майкла Чендлера. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Макгрегором.