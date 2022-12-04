Короли нокаутов: как Павлович побил Туйвасу за 54 секунды, а Малыхин стал чемпионом ONE FC в двух дивизионах

Сергей Павлович одержал досрочную победу над Таем Туйвасой на турнире UFC on ESPN 42. Российский тяжеловес нокаутировал австралийца за 54 секунды и продлил беспроигрышную серию до пяти поединков, благодаря чему включился в борьбу за титул чемпиона. В свою очередь, обладатель временного пояса в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин в первом же раунде разобрался с непобеждённым Ренье де Риддером и завоевал трофей ONE FC в полутяжёлой категории.

Триумф Малыхина

Прошедшие выходные изобиловали яркими событиями в мире смешанных единоборств. И пока в России всё внимание было приковано к долгожданной встрече Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, за рубежом происходили не менее важные бои с участием отечественных бойцов. В одном из них Анатолий Малыхин собирался присовокупить к титулу временного чемпиона ONE FC в тяжёлом весе полноценное звание в полутяжёлом. А помешать ему в этом мог Ренье де Риддер. К 32 годам голландец не проиграл ни одного из 16 поединков и считался одной из главных звёзд лиги.

И хотя на бумаге Малыхину пришлось спуститься категорией ниже, ему удалось избежать сверхизнурительной весогонки. Дело в том, что в ONE FC лимит полутяжёлого дивизиона составляет не 93, а 102 кг. В связи с этим традиционно подходящему к схваткам с весом около 110 кг россиянину было необходимо сбрасывать гораздо меньше, чем в условном UFC. Однако на его физической форме потеря массы всё равно отразилась. Ранее он не появлялся в клетке настолько сухим, что повлияло и на другие его качества. Анатолий стал быстрее и манёвреннее, к чему де Риддер не был готов.

Хотя поначалу у долговязого голландца кое-что получалось. Обладатель трофеев в среднем и полутяжёлом весах регулярно попадал джебом, а иногда даже очень неплохо встречал постоянно прессинговавшего его претендента. Но Малыхин очень быстро подстроился и нашёл ключи к оппоненту. В плане стиля он очень сильно напоминал Дэниела Кормье — постоянно пытался захватывать переднюю руку визави и атаковать через неё, а если прорывался на ближнюю дистанцию, провоцировал клинч и вбивал в голову соперника апперкоты. Именно это в своё время помогло американцу взять верх над превосходящим его в габаритах Стипе Миочичем и стать чемпионом UFC в двух категориях.

Что немаловажно, работая максимально авантюрно, Малыхин практически не совершал ошибок и не позволял себе терять концентрацию. Так, он не позволил владевшему чёрными поясами по бразильскому джиу-джитсу и дзюдо бойцу перевести себя на канвас, а когда сам сбил де Риддера с ног, осмотрительно не полез в партер и продолжил избивать его в стойке. И уже к концу четвёртой минуты голландец окончательно поплыл и стал пропускать всё подряд, из-за чего на переносице у него открылось рассечение. Решающими же стали апперкот по корпусу и мощнейший правый кросс, после которого Ренье потерял равновесие. Уже в этот момент рефери мог останавливать схватку, но не сделал этого, в результате чего тот получил ещё пару увесистых ударов.

Малыхин сделал то, что не смогли ни Виталий Бигдаш, ни Кимрян Аббасов и нанёс де Риддеру первое поражение в карьере. Россиянин завоевал титул в полутяжёлом весе, а также получил денежный бонус в размере $50 тыс. за «Выступление вечера» и наверняка приблизился к статусу полноценного чемпиона в двух дивизионах. Один раз Арджану Бхуллару удалось без последствий избежать встречи с ним, но второй раз промоушен вряд ли позволит ему отделаться так легко.

Избиение от Павловича

Пусть в поединке с участием другого российского бойца на кону не стоял трофей, его значение сложно было переоценить. Пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Сергей Павлович встречался с занимающим четвёртую позицию Таем Туйвасой, победа над которым давала ему пропуск в ограниченный список соискателей чемпионского титула. В этом случае выше него оставались лишь Кёртис Блэйдс, Стипе Миочич и Сирил Ган, а уже по итогам следующей схватки он мог бы получить либо статус первого претендента, либо временный пояс.

Впечатляющая беспроигрышная серия возвела Павловича в статус фаворита противостояния, но списывать Туйвасу со счетов было неправильно. И не только потому, что в тяжёлом весе решить судьбу битвы может одно-единственное попадание. Тай уже не раз демонстрирова способность удивлять и обладал мощнейшим ударом справа, жертвой которого стал даже лучший нокаутёр в истории чемпионата Деррик Льюис. А за последние три года он уступил лишь один раз — тому же Гану.

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Любопытно, что именно победа над Льюисом позволила Павловичу пробиться в топ дивизиона. Но если австралиец разобрался с ним за 100 секунд, то россиянину потребовалось почти вдвое меньше — 55. Казалось, превзойти такое достижение и сокрушить соперника за ещё меньшее время практически невозможно, однако Сергей и в этот раз сумел удивить. Он с ходу набросился на Тая и обрушил на него град жесточайших попаданий, от которых тот не мог ни защититься, ни уклониться.

Подобие сопротивления Туйвасе удалось оказывать лишь в первые полминуты боя, после чего он дважды побывал в нокдауне, а на его лице появилось сразу несколько глубоких рассечений. Причём впервые он потерял равновесие не после силового удара, а джеба, и впоследствии так и не сумел восстановиться. Павлович продолжил экзекуцию и уже спустя 54 секунды рефери Дэн Мираглиотта был вынужден вмешаться.

«Друзья, всем большое спасибо. Хочу сказать Таю, что он хороший мужик… У меня к нему только большое уважение. Если честно, я делаю очень большую работу, которую не видно. Хочу сказать спасибо всем, кто мне помогает, болеет за меня. Надеюсь, в этот раз заслужил бонус. В прошлый раз у меня украли его… Мы разбирали соперника… Был готов (провести. — RT) все три раунда, к любой войне. Для меня это был очень важный бой. Всей жизни», — признался Павлович.