Стерлинг считает, что без проблем сможет финишировать Сехудо в первом раунде боя

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Генри Сехудо.
Стерлинг считает, что без проблем сможет финишировать Сехудо в первом раунде боя
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Откровенно говоря, я мог бы финишировать его в первом раунде. Реально уверен, что такое может произойти. На мой взгляд, Сехудо будет слишком наивен и будет спешить. Если давать прогноз, скажу, что выиграю во втором раунде», — цитирует Стерлинга Sportskeeda.

Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца Ти Джея Диллашоу.

На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Виктор Немков проведёт следующий поединок со Степаном Горчешниковым.

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