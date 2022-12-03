Стерлинг считает, что без проблем сможет финишировать Сехудо в первом раунде боя
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«Откровенно говоря, я мог бы финишировать его в первом раунде. Реально уверен, что такое может произойти. На мой взгляд, Сехудо будет слишком наивен и будет спешить. Если давать прогноз, скажу, что выиграю во втором раунде», — цитирует Стерлинга Sportskeeda.
Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца Ти Джея Диллашоу.
На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА Виктор Немков проведёт следующий поединок со Степаном Горчешниковым.