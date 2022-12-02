Виктор Немков проведёт бой с Горчешниковым 10 декабря

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Российский боец ММА Виктор Немков проведёт следующий поединок со Степаном Горчешниковым.
Виктор Немков проведёт бой с Горчешниковым 10 декабря

    Турнир ASI Championship пройдёт на «Кузбасс-Арене» в Кемерове 10 декабря.

    Виктор Немков, входящий в состав команды Фёдора Емельяненко, — брат победителя Гран-при Bellator Вадима Немкова. На его счету 31 победа, восемь поражений и одна ничья.

    Горшечников — бывший претендент на титул чемпиона EFC, он также дрался за чемпионский титул в лиге GFC. На его счету восемь побед и три поражения.

    Ранее Немков оценил шансы Емельяненко в реванше с Бейдером.

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