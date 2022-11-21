Немков оценил шансы Емельяненко в реванше с Бейдером

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал предстоящий реванш между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Фёдор сможет выдержать пять раундов. Когда мы готовились в крайний раз в Кисловодске, он работал в высоком темпе. Бывали моменты, когда ему удавалось меня передышать. Уверен, что у него всё получится», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между спортсменами, который может стать последним в карьере российского бойца, пройдёт на турнире Bellator 290 4 февраля.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

Ранее чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв выразил надежду, что Емельяненко завершит карьеру победным поединком над американцем Райаном Бейдером.