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Немков оценил шансы Емельяненко в реванше с Бейдером

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал предстоящий реванш между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
Немков оценил шансы Емельяненко в реванше с Бейдером
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

«Фёдор сможет выдержать пять раундов. Когда мы готовились в крайний раз в Кисловодске, он работал в высоком темпе. Бывали моменты, когда ему удавалось меня передышать. Уверен, что у него всё получится», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru

Поединок между спортсменами, который может стать последним в карьере российского бойца, пройдёт на турнире Bellator 290 4 февраля.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

Ранее чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв выразил надежду, что Емельяненко завершит карьеру победным поединком над американцем Райаном Бейдером.

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