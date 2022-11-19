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Бикрёв: мы всегда ждём от Фёдора Емельяненко того самого Последнего императора

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Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв выразил надежду, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру победным поединком над американцем Райаном Бейдером.

«Надеюсь, к этому бою он подойдёт в хорошей форме и покажет класс. Всё‑таки карьеру нужно завершать красиво, с чемпионским поясом. Мы всегда от Фёдора ждём того самого Последнего императора. И сейчас я жду, что напоследок будут искры», — цитирует Бикрёва «Матч ТВ».

Поединок между спортсменами, который может стать последним в карьере российского бойца, пройдёт на турнире Bellator 290 4 февраля.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между Емельяненко и Бейдером.

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