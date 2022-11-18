Сидельников считает Бейдера фаворитом в поединке с Фёдором Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Как бы мне ни хотелось, чтобы фаворитом боя был Фёдор Емельяненко, но думаю, что им будет считаться Бейдер. Всё-таки он действующий чемпион. Полагаю, что Фёдору надо попробовать себя в партере и использовать все те возможности, которые у него есть», — цитирует Сидельникова РИА Новости.

Поединок между спортсменами, который может стать последним в карьере российского бойца, пройдёт на турнире Bellator 290 4 февраля.

Первая встреча между Емельяненко и Бейдером состоялась 26 января 2019 года. В том поединке победу нокаутом на 35-й секунде одержал американский спортсмен.

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