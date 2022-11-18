Монсон считает ММА и футбол самыми популярными видами спорта в России

Российский боец Джефф Монсон рассказал, какой вид спорта считает самым популярным в России.

«На мой взгляд, ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России. Что касается хоккея и фигурного катания, то, думаю, у них аудитория поменьше», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

По его словам, футбол всегда пользовался огромным спросом, а после шикарно проведённого в России чемпионата мира интерес к этому виду спорта вырос ещё больше. Он также отметил, что сейчас в России очень много промоушенов, которые организовывают бои и продвигают смешанные единоборства в СМИ.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру в смешанных единоборствах.