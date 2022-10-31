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Монсон не собирается завершать карьеру и проведёт бой в декабре

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Российский боец Джефф Монсон не собирается завершать карьеру в смешанных единоборствах.
Монсон не собирается завершать карьеру и проведёт бой в декабре
  • Gettyimages.ru

«Это неправда. Джефф не завершает карьеру. Он проведёт бои в декабре и январе», — цитирует представителя бойца ТАСС.

Напомним, что экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее сообщалось, что Монсона «вырубили» запрещённым приёмом в прощальном бою.

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