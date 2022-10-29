Монсона «вырубили» запрещённым приемом в прощальном бою

Российский боец Джефф Монсон провёл свой прощальный поединок в смешанных единоборствах.

Россиянин Александр Ильясов стал соперником Монсона в прощальном поединке. Бой был прерван во втором раунде после того, как Джефф получил запрещённый удар ногой по голове. Его унесли на носилках.

Напомним, что экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон заявил, что сдаст свой американский паспорт.