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Монсона «вырубили» запрещённым приемом в прощальном бою

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Российский боец Джефф Монсон провёл свой прощальный поединок в смешанных единоборствах.
Монсона «вырубили» запрещённым приемом в прощальном бою
  • Gettyimages.ru

Россиянин Александр Ильясов стал соперником Монсона в прощальном поединке. Бой был прерван во втором раунде после того, как Джефф получил запрещённый удар ногой по голове. Его унесли на носилках.

Напомним, что экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон заявил, что сдаст свой американский паспорт.

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