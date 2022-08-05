Монсон заявил, что сдаст свой американский паспорт

Российский политик и боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о желании сдать американский паспорт.

«Я сдам все документы. Может, через месяц. Все документы, сейчас просто жду. Я депутат. Я помогаю людям, которые потеряли квартиры. У меня есть паспорт России и ЛНР», — цитирует Монсона kp.ru.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон заявил, что смена спортивного гражданства приравнивается к предательству.