Монсон: смена спортивного гражданства приравнивается к предательству

Джефф Монсон, политик и боец смешанного стиля, являющийся гражданином России, высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать, он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию», — цитирует Монсона Sport24.

По его словам, профессиональный спортсмен может зарабатывать на жизнь делом, которое ему нравится, в отличие от большинства людей, но ему необходимы болельщики.

«Я не думаю, что мы увидим много атлетов, которые поменяют гражданство ради участия в международных соревнованиях. Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать», — добавил Монсон.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала возможную смену гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.