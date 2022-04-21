Монсон: смена спортивного гражданства приравнивается к предательству
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«Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать, он потеряет своих болельщиков из России. Безусловно, сейчас это своеобразное предательство, учитывая нынешнюю ситуацию», — цитирует Монсона Sport24.
По его словам, профессиональный спортсмен может зарабатывать на жизнь делом, которое ему нравится, в отличие от большинства людей, но ему необходимы болельщики.
«Я не думаю, что мы увидим много атлетов, которые поменяют гражданство ради участия в международных соревнованиях. Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать», — добавил Монсон.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала возможную смену гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.