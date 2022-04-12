Вайцеховская высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала возможную смену гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.

«Менять или не менять спортивное гражданство — тема очень неоднозначная. Лично я поставила бы во главу угла основной принцип спортивной профессии, а именно — добиваться результата. Если отбросить всевозможные «кто что скажет и что подумает», в остатке мы получим именно это. Спорт в этом плане крайне эгоистичен, как, собственно, и топ-атлеты», — написала Вацеховская в своём Telegram-канале.

Она отметила, что спортсмены и тренеры всегда в первую очередь бьются за своё имя, что абсолютно нормально и связано с желанием добиться максимального результата.

«Если человек отпахал 10 или 15 лет ради того, чтобы биться за олимпийское золото, его право решать, в форме какой страны он будет это делать, если, оставаясь в своей стране, он однозначно лишается этого шанса. Другой вопрос, что очень немногие российские спортсмены готовы оплачивать собственную подготовку своими деньгами. Об этом не слишком принято говорить, но это так. Поэтому мне не кажется, что желание сменить спортивное гражданство окажется в российском спорте массовым», — добавила журналист RT.

11 апреля чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев заявил, что некоторые российские фигуристы задумываются о смене гражданства на фоне санкций в отношении России. При этом он не стал называть имена желающих.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российским фигуристам будет несладко, если они сменят гражданство.