Малыхин победил де Риддера и завоевал титул One FC в полутяжёлом весе

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин одержал победу над нидерландцем Ренье де Риддером в поединке на турнире One FC в Маниле.
Малыхин победил де Риддера и завоевал титул One FC в полутяжёлом весе
  • Gettyimages.ru

34-летний россиянин победил нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Малыхин завоевал титул One FC в полутяжёлом весе. Он также является временным чемпионом организации в тяжелом весе.

На его счету 11 побед в 11 боях MMA. 32‑летний де Риддер потерпел одно поражение в 17 поединках.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев начал подготовку к поединку с австралийцем Александром Волкановски.

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