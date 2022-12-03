Малыхин победил де Риддера и завоевал титул One FC в полутяжёлом весе
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34-летний россиянин победил нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Малыхин завоевал титул One FC в полутяжёлом весе. Он также является временным чемпионом организации в тяжелом весе.
На его счету 11 побед в 11 боях MMA. 32‑летний де Риддер потерпел одно поражение в 17 поединках.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев начал подготовку к поединку с австралийцем Александром Волкановски.