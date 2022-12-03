Малыхин победил де Риддера и завоевал титул One FC в полутяжёлом весе

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин одержал победу над нидерландцем Ренье де Риддером в поединке на турнире One FC в Маниле.

34-летний россиянин победил нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Малыхин завоевал титул One FC в полутяжёлом весе. Он также является временным чемпионом организации в тяжелом весе.

На его счету 11 побед в 11 боях MMA. 32‑летний де Риддер потерпел одно поражение в 17 поединках.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев начал подготовку к поединку с австралийцем Александром Волкановски.