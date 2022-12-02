Махачев начал подготовку к бою с Волкановски
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«Бойцовский лагерь стартовал. Будь готов, коротышка», — написал Махачев в социальных сетях.
22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.
Бой Махачева с Волкановски состоится 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия)
Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.
Ранее Оливейра отказался от реванша с Махачевым.