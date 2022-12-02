Махачев начал подготовку к бою с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что начал подготовку к поединку с австралийцем Александром Волкановски.

«Бойцовский лагерь стартовал. Будь готов, коротышка», — написал Махачев в социальных сетях.

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе.

Бой Махачева с Волкановски состоится 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия)

Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.

Ранее Оливейра отказался от реванша с Махачевым.