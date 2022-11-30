Оливейра отказался от реванша с Махачевым

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Тренер по боксу бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима рассказал, что в команде отказались от реванша с чемпионом дивизиона россиянином Исламом Махачевым.
Оливейра отказался от реванша с Махачевым
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«Через неделю после UFC 280 матчмейкеры связались с нами. Они предложили нам бой с Махачевым в Рио. Я поговорил с Чарльзом. Он не травмирован, но эмоционально с ним не всё в порядке. Но Рио был слишком близко, и мы предпочли дать Чарльзу заслуженный отдых», — цитирует Лиму Super Lutas

22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после победы российский боец бросил вызов Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе. 

11 февраля у Махачева запланирован поединок с Волкановски на UFC 284 в Перте (Австралия).

Россиянин провёл 24 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 23 победы. На счету австралийца 25 побед в 26 поединках.

Ранее Волкановски поделился ожиданиями от поединка с Махачевым.

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