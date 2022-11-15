Волкановски: ожидаю, что бой с Махачевым пройдёт в стойке
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- © Louis Grasse/Keystone Press Agency
«Ислам — великий боец. Но я люблю принимать вызовы. Я ожидаю, что бой пройдёт в стойке. Ислам хорошо подготовлен. Посмотрим», — цитирует Волкановски Quick Hits.
11 февраля у Махачева запланирован поединок с Волкановски на UFC 284 в Перте (Австралия).
Напомним, что россиянин одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.
Ранее Махачев поднялся на второе место в рейтинге P4P.