Волкановски: ожидаю, что бой с Махачевым пройдёт в стойке

Австралийский боец UFC Алекс Волкановски поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам — великий боец. Но я люблю принимать вызовы. Я ожидаю, что бой пройдёт в стойке. Ислам хорошо подготовлен. Посмотрим», — цитирует Волкановски Quick Hits.

11 февраля у Махачева запланирован поединок с Волкановски на UFC 284 в Перте (Австралия).

Напомним, что россиянин одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

Ранее Махачев поднялся на второе место в рейтинге P4P.