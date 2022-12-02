Блахович: Чимаев — более опасный соперник для Перейры, чем Адесанья

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Польский боец UFC Ян Блахович прокомментировал возможный титульный поединок в среднем весе с участием бразильца Алекса Перейры и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Блахович: Чимаев — более опасный соперник для Перейры, чем Адесанья
  • AFP

«Я думаю, Чимаев — более опасный соперник для Перейры, чем Адесанья. Если уж Иззи смог провести тейкдаун Перейре и продержать его на земле целый раунд… То для Хамзата это вообще не будет проблемой. И всё же я думаю — если этот бой состоится, Хамзат победит», — цитирует Блаховича Helen Yee Sports.

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» прошёл поединок между Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который завершился победой бразильца нокаутом в пятом раунде.

Перейра стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее Холланд пообещал завершить карьеру, если Чимаев получит титульный бой UFC.

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