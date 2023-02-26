Тотальное доминирование: как Магомедшарипов нокаутировал Хадсона, а Попов победил Сарикама на Bellator 291

Хасан Магомедшарипов взял верх над Рафаэлом Хадсоном на турнире Bellator 291. Уже на первой минуте боя россиянин перевёл соперника в партер и впоследствии обрушил на него шквал ударов, заставив рефери остановить бой. В свою очередь, Олег Попов справился с Гокханом Сарикамом и продлил беспроигрышную серию до 14 поединков. Схватка продлилась все запланированные три раунда, на протяжении которых представитель Fedor Team демонстрировал своё преимущество в борцовских навыках.

Одним из главных событий этих выходных в смешанных единоборствах должен был стать поединок между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном. Его триумфатор не только продлевал беспроигрышную серию до трёх боёв, что является серьёзным достижением для нынешних топов полутяжёлого веса UFC, но и получал шанс пробиться в пятёрку лучших дивизиона. А оттуда рукой подать до титула, который сейчас принадлежит Джамалу Хиллу.

Однако состояться бою было не суждено. Уже во время проведения основного карда UFC Fight Night 220 стало ясно, что Крылов не сможет помериться силами с оппонентом из США. Как сообщает MMA Junkie, по прибытии на арену он испытывал проблемы из-за пищевого отравления. Никита до последнего надеялся прийти в себя, но в итоге не был допущен к выступлению.

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Таким образом, кард шоу в Лас-Вегасе сократился до десяти схваток, а возглавила его битва Брендана Аллена с Андре Мунизом, завершившаяся досрочной победой американца в третьем раунде. Утешением для зрителей, пожалуй, могло стать то, что откладывать дела в долгий ящик не стали и другие спортсмены, отметившиеся эффектными нокаутами и болевыми. Достаточно упомянуть сокрушительный оверхенд Тревора Пика и гильотину Татьяны Суарес, благодаря которой она выиграла девятый бой в карьере подряд.

Таким образом, статус флагманского перешёл к стартовавшему несколькими часами ранее турниру Bellator в Дублине, где свои поединки проводили два российских бойца. В то время как Олег Попов дебютировал в промоушене в сражении с очень опасным Гокханом Сарикамом, Хасан Магомедшарипов разминался перед более серьёзными испытаниями. На этот раз его оппонентом стал Рафаэл Хадсон — малоизвестный бразилец, ранее неудачно пробовавший закрепиться как в местной лиге Shooto, так и в BRAVE. Бился он и в организации Скотта Кокера, но первый опыт получился неудачным. Перспективный ирландец Киаран Кларк (ныне 7-0) выиграл удушающим в третьем раунде и нанёс ему четвёртое поражение в карьере.

И предпосылок к тому, что в этот раз всё сложится для Хадсона иначе, практически не было. Младший брат Забита Магомедшарипова мог похвастаться таким же рекордом, как и Кларк, да и добыт он был в битвах с соперниками не менее высокого уровня. А в плане универсализма и богатейшего арсенала в стойке россиянин уже сейчас мог на равных конкурировать с топами полулёгкой категории.

В итоге бразилец продержался менее пяти минут, а на ногах простоял чуть более 20 секунд. Уже в дебюте он пропустил тейкдаун и оказался на канвасе, а подняться с него уже не сумел. Магомедшарипов не давал Хадсону продохнуть: уверенно контролировал его на земле, постоянно менял позиции, а впоследствии обрушил на его голову серию мощнейших ударов. Какое-то время тот держался, но постепенно стал пропускать всё больше и вынудил рефери остановить избиение.

Попову же пришлось значительно сложнее, но ожидать другого не приходилось. Сарикам шёл на серии из четырёх побед, занимал девятую строчку в рейтинге тяжёлого веса лиги и был очень силён в стойке, что на себе прочувствовал другой представитель Fedor Team. В феврале 2022-го Кирилл Сидельников так и не смог подобрать ключи к турку и на протяжении 15 минут пропускал один удар за другим, в итоге закономерно уступив единогласным решением судей.

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Очевидно, Попов учёл его ошибки и не стал соревноваться с Сарикамом в ударной технике. Вместо этого он сделал акцент на борьбе и буквально прилипал к оппоненту, не оставляя ему ни метра пространства. Бой проходил либо в клинче у сетки, либо на полу, куда Олег только за стартовый отрезок трижды опрокинул Гокхана.

Во второй пятиминутке картина поединка не изменилась. Турок пытался использовать редкие моменты пребывания в стойке, чтобы достать оппонента размашистым хуком или оверхендом, но ничего не мог поделать с проходами россиянина в ноги. А на канвасе он был далеко не так грозен. Пусть Попов толком не атаковал, но в плане контроля был практически безупречен.

В преддверии третьего раунда Сарикам вполне мог проигрывать на карточках судей со счётом 18:20, следовательно, успех ему мог принести только нокаут или болевой. Это понимал и сам Гокхан, всё чаще бросавшийся в авантюрные атаки. Это его и погубило. Смазав очередной удар, он попал в тиски Попова и выбрался из них лишь за полторы минуты до финального гонга. К этому моменту Олег подустал и буквально валился с ног. Однако исполнить что-то внушительное турок не сумел и проиграл единогласным решением жюри (28:29). Россиянин взял верх в 14-й схватке подряд и сделал заявку на попадание в десятку сильнейших тяжеловесов промоушена.

В главной же битве турнира Ярослав Амосов не оставил шансов Логану Сторли и впервые защитил титул Bellator в полусреднем весе. Действующий чемпион не выступал более полутора лет, но по ходу сражения этого практически не ощущалось. Украинцу даже не пришлось прибегать к фирменным борцовским навыкам — американец не смог ничего противопоставить в стойке и уступил с разгромным счётом на карточках судей — 45:50.