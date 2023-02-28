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Фергюсон оскорбил Уайта, призвав подать на него коллективный судебный иск

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Американский боец UFC Тони Фергюсон выступил за подачу коллективного иска против президента промоушена Даны Уайта.
Фергюсон оскорбил Уайта, призвав подать на него коллективный судебный иск
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Нужен коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых попробовали на вкус своё же оружие. Если этот ублюдок так обошёлся со своей женой на публике, как он относится к своим бойцам?» — написал спортсмен в соцсетях.

31 декабря глава UFC подрался со своей женой в ночном клубе «Кабо-Сан-Лукас» в Мексике. Уайт что-то сказал своей супруге, после чего она дала ему пощёчину. В ответ он её ударил, после чего между парой началась драка.

Ранее Дастин Порье отреагировал на драку главы UFC Даны Уайта со своей женой.

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