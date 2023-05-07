Стерлинг о победе над Сехудо: это был близкий бой
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- © Sarah Stier
«Снимаю шляпу перед Генри, это был близкий бой. Я думал, что забрал два-три по раундам. Его защита от тейкдаунов была в порядке, но олимпийская медаль не работает в октагоне. Я был постоянен в тейкдаунах и так и выиграл бой», — сказал боец.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
33-летний боец одержал 22-ю победу. На его счету также три поражения. 36-летний Сехудо потерпел второй проигрыш при 18 победах.
Ранее Сехудо прокомментировал поражение от Стерлинга.