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Стерлинг о победе над Сехудо: это был близкий бой

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Американский боец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над соотечественником Генри Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.
Стерлинг о победе над Сехудо: это был близкий бой
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Снимаю шляпу перед Генри, это был близкий бой. Я думал, что забрал два-три по раундам. Его защита от тейкдаунов была в порядке, но олимпийская медаль не работает в октагоне. Я был постоянен в тейкдаунах и так и выиграл бой», — сказал боец.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

33-летний боец одержал 22-ю победу. На его счету также три поражения. 36-летний Сехудо потерпел второй проигрыш при 18 победах.

Ранее Сехудо прокомментировал поражение от Стерлинга.

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