Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сехудо: может быть, вы видите меня в октагоне последний раз

Короткая ссылка
Американский боец Генри Сехудо прокомментировал поражение от соотечественника Алджамейна Стерлинга в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.
Сехудо: может быть, вы видите меня в октагоне последний раз
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Это был близкий бой. Я не люблю проигрывать, чувствую себя потерянно... Моя позиция, если я не первый, то я последний. Если я не смог победить Стерлинга, даже не знаю, где мне место. Я хочу поговорить с Уайтом, может быть, вы видите меня последний раз в октагоне», — сказал Сехудо.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

33-летний боец одержал 22-ю победу. На его счету также три поражения. 36-летний Сехудо потерпел второй проигрыш при 18 победах.

Ранее Мовсар Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Диего Лопесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить