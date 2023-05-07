Сехудо: может быть, вы видите меня в октагоне последний раз

Американский боец Генри Сехудо прокомментировал поражение от соотечественника Алджамейна Стерлинга в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

«Это был близкий бой. Я не люблю проигрывать, чувствую себя потерянно... Моя позиция, если я не первый, то я последний. Если я не смог победить Стерлинга, даже не знаю, где мне место. Я хочу поговорить с Уайтом, может быть, вы видите меня последний раз в октагоне», — сказал Сехудо.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

33-летний боец одержал 22-ю победу. На его счету также три поражения. 36-летний Сехудо потерпел второй проигрыш при 18 победах.

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