Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Лопесом

Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

«Всем болельщикам из России большое спасибо за поддержку. В следующий раз покажем выступление лучше. Всем спасибо ещё раз. Особенное спасибо всем моим болельщикам с Кавказа», — сказал Евлоев после боя.

Поединок прошёл в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.

Ранее сообщалось, что Икрам Алискеров одержал победу над Филом Хоусом.