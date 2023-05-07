Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Лопесом
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«Всем болельщикам из России большое спасибо за поддержку. В следующий раз покажем выступление лучше. Всем спасибо ещё раз. Особенное спасибо всем моим болельщикам с Кавказа», — сказал Евлоев после боя.
Поединок прошёл в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.
Ранее сообщалось, что Икрам Алискеров одержал победу над Филом Хоусом.