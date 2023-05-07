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Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Лопесом

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Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над бразильцем Диего Лопесом на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.
Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Лопесом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Всем болельщикам из России большое спасибо за поддержку. В следующий раз покажем выступление лучше. Всем спасибо ещё раз. Особенное спасибо всем моим болельщикам с Кавказа», — сказал Евлоев после боя.

Поединок прошёл в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.

Ранее сообщалось, что Икрам Алискеров одержал победу над Филом Хоусом.

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