Американский боец Монсон заявил, что никогда не вернётся в США

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что никогда не вернётся в США.

«Жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и отдать паспорт», — приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу посетил Россию впервые в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон назвал условия МОК по допуску российских спортсменов нарушением прав человека.